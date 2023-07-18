Раскачество назвало продукты, которые нельзя есть при болезнях сердца

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты Роскачества поделились информацией о пище и напитках, которые следует избегать при аритмии, тахикардии и других сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

Фото: https://pixabay.com/ru/illustrations/рука-человек-bitcoin-хранить-2308932/

Кофе является широкоизвестным вредным напитком для сердца. Аналогичный негативный эффект оказывают энергетические напитки. Также следует воздержаться от употребления алкоголя. Опасность представляют также слишком холодные напитки.

Что касается пищи, то красное мясо является вредным для людей с сердечными проблемами. Лучше избегать острой пищи. Кроме того, рекомендуется отказаться от грейпфрутов. Все перечисленные продукты могут вызвать учащенное сердцебиение.

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5 опасных продуктов для сердца