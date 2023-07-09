Врач Куреков рассказал о первом и неочевидном признаке деменции: трудности с дикцией

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Деменция является приобретённой формой слабоумия, которую вызывают органические поражения головного мозга. Чтобы замедлить её развитие, важно распознать начальную стадию, заявил врач-психиатр, нарколог Игорь Куреков.

Фото: pixabay.com

Обычно деменцию ассоциируют с забывчивостью, дезориентацией, навязчивыми мыслями, ложными воспоминаниями, пояснил он, но говорить о её начале могут и трудности с дикцией.

"Индикаторами служат трудности с артикуляцией и произношением слов, а также с написанием разборчивого письма", — подчеркнул специалист в интервью изданию RT.

Если подобные признаки сохраняются длительный период, нужно обратиться к врачу-неврологу или психиатру, посоветовал Куреков. Болезнь неизлечима, но врач сможет замедлить развитие патологических процессов.

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