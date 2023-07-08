Кардиолог Варфоломеев назвал шесть продуктов, повышающих риск заболеваний сердца

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев назвал продукты, которые стоит исключить из своего рациона, чтобы снизить риск болезней сердца. Об этом пишет "МедикФорум".

Фото: pixabay.com

Доктор отметил, что причиной возникновения ишемической болезни сердца, которая является наиболее распространённым типом сердечно-сосудистых заболеваний, может стать ряд факторов, в том числе диета и образ жизни.

К накоплению холестерина в крови, а затем к образованию тромбов, может привести чрезмерное употребление определённых видов пищи, объяснил специалист.

По его словам, в рамках здоровой диеты для сердца следует избегать шести видов продуктов:

Жирного и обработанного мяса, включая колбасы. Некоторых пикантных закусок, таких как сырные крекеры и попкорн. Шоколадных кондитерских изделий. Выпечки. Пальмового масла. Кокосового масла и кокосового крема.

Ранее кардиологи назвали внешний признак, который указывает на высокий риск инфаркта.

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