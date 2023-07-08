Врач-кардиолог Олег Варфоломеев назвал продукты, которые стоит исключить из своего рациона, чтобы снизить риск болезней сердца. Об этом пишет "МедикФорум".
Доктор отметил, что причиной возникновения ишемической болезни сердца, которая является наиболее распространённым типом сердечно-сосудистых заболеваний, может стать ряд факторов, в том числе диета и образ жизни.
К накоплению холестерина в крови, а затем к образованию тромбов, может привести чрезмерное употребление определённых видов пищи, объяснил специалист.
По его словам, в рамках здоровой диеты для сердца следует избегать шести видов продуктов:
Ранее кардиологи назвали внешний признак, который указывает на высокий риск инфаркта.
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