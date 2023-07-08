Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Автобус с туристами из РФ попал в аварию в Турции, погибла россиянка
Гигантская черная дыра "включилась" в ранней вселенной: Новое открытие ученых
В Италии нашли следы оставленные динозавром 100 миллионов лет назад
Невролог Чудинская рассказала, на какие проблемы со здоровьем указывают мушки перед глазами
Технолог Шнитцер заявила, что в магазине лучше выбирать гречку в прозрачной и герметичной упаковке
Медведев объяснил, зачем Байден развязал "опасный затяжной конфликт с Россией"
Вера Брежнева вышла на сцену с украинским флагом, но пела на русском
Повзрослевшая дочь Юлии Началовой сражает красотой во время отдыха в Турции с отцом и его женой
Прищипывание растений в саду: главные советы

Кардиолог Варфоломеев назвал шесть продуктов, повышающих риск заболеваний сердца

1:05
Здоровье

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев назвал продукты, которые стоит исключить из своего рациона, чтобы снизить риск болезней сердца. Об этом пишет "МедикФорум".

Кардиолог Варфоломеев назвал шесть продуктов, повышающих риск заболеваний сердца
Фото: pixabay.com

Доктор отметил, что причиной возникновения ишемической болезни сердца, которая является наиболее распространённым типом сердечно-сосудистых заболеваний, может стать ряд факторов, в том числе диета и образ жизни.

К накоплению холестерина в крови, а затем к образованию тромбов, может привести чрезмерное употребление определённых видов пищи, объяснил специалист.

По его словам, в рамках здоровой диеты для сердца следует избегать шести видов продуктов:

  1. Жирного и обработанного мяса, включая колбасы.
  2. Некоторых пикантных закусок, таких как сырные крекеры и попкорн.
  3. Шоколадных кондитерских изделий.
  4. Выпечки.
  5. Пальмового масла.
  6. Кокосового масла и кокосового крема.

Ранее кардиологи назвали внешний признак, который указывает на высокий риск инфаркта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сердце: 3 самых вредных и 4 самых полезных продукта
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Продюсер Иосиф Пригожин видит политическую подоплёку в угрозе срыва "Рандеву"

Фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле может быть под угрозой срыва из-за отказов звёзд принять участие в нём.

Иосиф Пригожин оценил фестиваль Лаймы Вайкуле, куда отказались ехать артисты
Эксперт по питанию Погожева назвала гражданам РФ самый опасный продукт для сердца
Эксперт назвала самый опасный продукт для сердца
Гинцбург рассказал о вспышке смертельной опасносного менингококка
Сатановский назвал истинных предателей сбежавших из страны
Швейцарские учёные: активное потребление белка может предотвращать депрессию Анастасия Жукова Темина Туаева: патриотические темы рождаются естественным образом Анжела Якубовская Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев
Изначально в фильме "Ворошиловский стрелок" предполагалась гибель полковника Пашутина
Лезут за вином: развенчаны мифы вокруг одной из самых загадочных рыб
Певец Филипп Киркоров сбрил волосы
Певец Филипп Киркоров сбрил волосы
Последние материалы
Автобус с туристами из РФ попал в аварию в Турции, погибла россиянка
Кардиолог Варфоломеев назвал шесть продуктов, повышающих риск заболеваний сердца
Гигантская черная дыра "включилась" в ранней вселенной: Новое открытие ученых
Яркий и красивый бузульник: инструкция по его выращиванию в саду
В Италии нашли следы оставленные динозавром 100 миллионов лет назад
Невролог Чудинская рассказала, на какие проблемы со здоровьем указывают мушки перед глазами
Технолог Шнитцер заявила, что в магазине лучше выбирать гречку в прозрачной и герметичной упаковке
Всегда ли опадание листьев для деревьев сада проблема
Медведев объяснил, зачем Байден развязал "опасный затяжной конфликт с Россией"
Вера Брежнева вышла на сцену с украинским флагом, но пела на русском
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников