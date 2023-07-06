Гастроэнтеролог объяснила, что должно насторожить при выборе арбуза

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, на что обращать внимание при выборе арбуза.

Фото: pixabay.com

Медик объяснила, что в летнее время в РФ продаются арбузы из Ирана, Египта, Израиля. Импортные арбузы снимают немного раньше естественного созревания. Такие арбузы могут быть не очень сладкими. При этом они не представляют угрозу для здоровья, в отличие от отечественных арбузов, которые поступают на прилавки в июне.

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Кашук предупредила, что ранние российские арбузы должны вызывать опасения из-за возможного применения удобрений при их выращивании. В таких арбузах могут присутсвовать нитраты, которые способны вызвать отравление. На вкус содержание нитратов, по словам эксперта, определить невозможно.

Врач призвала не покупать арьузы в сомнительных местах, особенно вдоль дорог.

"Если арбузы лежат на солнце в жару, они перегреваются и могут быстрее испортиться или стать менее сочными. Лучше выбирать плоды, которые хранились в прохладном месте или хотя бы в тени", — цитирует Газета.Ru слова гастроэнтеролога.

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Как выбрать ИДЕАЛЬНЫЙ арбуз