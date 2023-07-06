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Гастроэнтеролог объяснила, что должно насторожить при выборе арбуза

1:19
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, на что обращать внимание при выборе арбуза.

Гастроэнтеролог объяснила, что должно насторожить при выборе арбуза
Фото: pixabay.com

Медик объяснила, что в летнее время в РФ продаются арбузы из Ирана, Египта, Израиля. Импортные арбузы снимают немного раньше естественного созревания. Такие арбузы могут быть не очень сладкими. При этом они не представляют угрозу для здоровья, в отличие от отечественных арбузов, которые поступают на прилавки в июне.

Ранее врач-диетолог Василиса Пономарёва рассказала, какие летние фрукты помогут похудеть.

Кашук предупредила, что ранние российские арбузы должны вызывать опасения из-за возможного применения удобрений при их выращивании. В таких арбузах могут присутсвовать нитраты, которые способны вызвать отравление. На вкус содержание нитратов, по словам эксперта, определить невозможно.

Врач призвала не покупать арьузы в сомнительных местах, особенно вдоль дорог.

"Если арбузы лежат на солнце в жару, они перегреваются и могут быстрее испортиться или стать менее сочными. Лучше выбирать плоды, которые хранились в прохладном месте или хотя бы в тени", — цитирует Газета.Ru слова гастроэнтеролога.

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Как выбрать ИДЕАЛЬНЫЙ арбуз
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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