Врач-диетолог Соломатина рассказала о вереде диетических продуктов

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие продукты, которые продаются как диетические, не только не способствуют снижению веса, но могут привести к его набору, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Фото: flebolog.ua

"Часто такие продукты включают злаковые фитнес-батончики. Если мы посмотрим на их состав, то на первом месте обычно стоит патока или глюкозный сироп. Это по сути скрытый сахар. Независимо от того, как его называют, он остается сахаром. И все полезные свойства этих продуктов сразу нивелируются из-за таких добавок, что в результате мы можем набрать вес", — рассказывает Соломатина.

По словам доктора, также способствовать набору веса могут обезжиренные продукты, готовые завтраки и упакованные свежевыжатые соки.

Конфеты и пастилу, которые содержат фруктозу, также нельзя отнести к полезным продуктам, поскольку фруктоза усваивается еще быстрее, чем обычный сахар.

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