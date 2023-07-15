Кофе является любимым тонизирующим напитком для многих людей, однако его потребление может быть нежелательным для определенных групп людей и негативно сказываться на их здоровье.
Согласно материалам портала Eat this, not that, существует 11 категорий людей, которым лучше воздержаться от употребления кофеина, чтобы не нанести вред своему организму.
Избегать кофе рекомендуется людям с синдромом раздраженного кишечника, глаукомой и гиперактивным мочевым пузырем.
Людям с сердечными заболеваниями и эпилепсией, а также беременным и кормящим женщинам и тем, кто страдает от проблем со сном, следует употреблять кофе с осторожностью.
Наконец, детям до 12 лет, людям с гастроэзофагеальным рефлюксом, высоким уровнем тревожности или склонностью к паническим атакам не рекомендуется употреблять кофе.
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