Врач назвала 11 типов людей, которым нельзя пить кофе

Здоровье

Кофе является любимым тонизирующим напитком для многих людей, однако его потребление может быть нежелательным для определенных групп людей и негативно сказываться на их здоровье.

Фото: inosmi.ru

Согласно материалам портала Eat this, not that, существует 11 категорий людей, которым лучше воздержаться от употребления кофеина, чтобы не нанести вред своему организму.

Избегать кофе рекомендуется людям с синдромом раздраженного кишечника, глаукомой и гиперактивным мочевым пузырем.

Людям с сердечными заболеваниями и эпилепсией, а также беременным и кормящим женщинам и тем, кто страдает от проблем со сном, следует употреблять кофе с осторожностью.

Наконец, детям до 12 лет, людям с гастроэзофагеальным рефлюксом, высоким уровнем тревожности или склонностью к паническим атакам не рекомендуется употреблять кофе.

