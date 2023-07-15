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Диетолог рассказала о пользе употребления каш

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Здоровье

Ирина Мансурова, диетолог-нутрициолог, поделилась полезными свойствами каши. По ее словам, кашу можно есть не только на завтрак, но и в любое другое время дня.

Диетолог рассказала о пользе употребления каш
Фото: https://twizz.ru/

"Когда мы чувствуем слабость и не хватает сил на работу, я рекомендую взять перекус в виде тарелки каши. Это может быть не только утром. Кашу можно есть весь день, включая ужин, обед или как перекус между завтраком и обедом", — отметила врач.

Специалист подчеркнула, что каша содержит сложные углеводы, которые не только обеспечивают организм энергией, но также улучшают память. Кроме того, каждая каша полезна по-своему — будь то гречневая, овсяная или другие разновидности. Исключением является манная каша, не содержащая витаминов и микроэлементов.

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Каши: 5 самых вредных и 3 самые полезные (Неожиданно)
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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