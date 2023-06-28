Специалист по питанию назвал продукты, опасные для беременных

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Олег Золотов заявил, что некоторые продукты могут представлять опасность для будущей мамы и ребёнка. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.

По словам эксперта, с увеличением риска выкидыша и преждевременных родов связано высокое потребление кофеина. Бактерии листерия, которые вызывают серьёзные заболевания у ребёнка, могут содержаться в некоторых видах сыра,

Также опасными для беременных могут быть гигроскопические продукты, такие как сахар, мука и зерновые культуры, если они заражены грибками.

Осторожнее стоит быть и с продуктами, содержащими витамин А: говяжьей, свиной и куриной печенью, рыбьим жиром, желтком яйца, сливочным маслом, сметаной, красной икрой. При потреблении больших доз витамина А во время беременности может возникнуть риск повреждения плода, заключил специалист.

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Осторожно! Эти продукты нельзя есть во время беременности