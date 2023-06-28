"Ридус": употребление авокадо, рыбы и винограда способствует улучшению памяти

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи советуют включить в рацион авокадо, рыбу, виноград и цельнозерновые продукты из-за их способности улучшать память и ускорять когнитивные процессы.

Как сообщает "Ридус", благодаря мононасыщенным жирам авокадо снижает уровень "плохого" холестерина, останавливая развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В статье также сказано, что проблемы с памятью исчезают, если человек дважды в неделю употребляет морепродукты и рыбу жирных сортов.

Кроме того, медики рекомендуют использовать виноград или чернику в качестве перекуса, поскольку в них содержится большое количество антиоксидантов, препятствующих возникновению деменции.

По информации издания, тёмная листовая зелень, свёкла, орехи, кунжут, оливковое масло, розмарин и мята тоже улучшают память человека.

Ранее диетолог Джоанна Вен рассказала, что корица способна ускрорять мыслительные процессы и поднимать настроение.

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