Врачи советуют включить в рацион авокадо, рыбу, виноград и цельнозерновые продукты из-за их способности улучшать память и ускорять когнитивные процессы.
Как сообщает "Ридус", благодаря мононасыщенным жирам авокадо снижает уровень "плохого" холестерина, останавливая развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В статье также сказано, что проблемы с памятью исчезают, если человек дважды в неделю употребляет морепродукты и рыбу жирных сортов.
Кроме того, медики рекомендуют использовать виноград или чернику в качестве перекуса, поскольку в них содержится большое количество антиоксидантов, препятствующих возникновению деменции.
По информации издания, тёмная листовая зелень, свёкла, орехи, кунжут, оливковое масло, розмарин и мята тоже улучшают память человека.
Ранее диетолог Джоанна Вен рассказала, что корица способна ускрорять мыслительные процессы и поднимать настроение.
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