Джоанна Вен, диетолог и основатель школы здоровья, поделилась удивительными свойствами корицы. По ее словам, ежедневное употребление этой специи стимулирует память и влияет на настроение, сообщает издание Shefinds.
Конечно, важно включать в рацион достаточное количество белка, клетчатки и углеводов, но не следует недооценивать и свойства специй.
Корица не только обладает приятным вкусом и прекрасно сочетается с различными блюдами, напитками и десертами, но и обладает противовоспалительными свойствами, а также способна ускорить метаболизм.
Еще одним полезным свойством корицы является ее способность регулировать уровень гормона стресса. Таким образом, регулярное употребление этой специи защитит мозг от негативных процессов, улучшит когнитивные способности и поможет справиться с депрессией.
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