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Диетолог Джоанна Вен дала рекомендации для улчшения памяти и метаболизма

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Здоровье

Джоанна Вен, диетолог и основатель школы здоровья, поделилась удивительными свойствами корицы. По ее словам, ежедневное употребление этой специи стимулирует память и влияет на настроение, сообщает издание Shefinds.

Диетолог Джоанна Вен дала рекомендации для улчшения памяти и метаболизма
Фото: https://domstrousam.ru/3-prostyh-napitka-kotorye-pomogut-uluchshit-muzhskoe-zdorove/

Конечно, важно включать в рацион достаточное количество белка, клетчатки и углеводов, но не следует недооценивать и свойства специй.

Корица не только обладает приятным вкусом и прекрасно сочетается с различными блюдами, напитками и десертами, но и обладает противовоспалительными свойствами, а также способна ускорить метаболизм.

Еще одним полезным свойством корицы является ее способность регулировать уровень гормона стресса. Таким образом, регулярное употребление этой специи защитит мозг от негативных процессов, улучшит когнитивные способности и поможет справиться с депрессией.

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Корица польза и вред. Целительные Свойства Корицы и Противопоказания
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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