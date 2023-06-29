Нутрициолог назвала основные причины переедания

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Алёна Денисова, нутрициолог, объяснила причины склонности некоторых людей к перееданию, согласно информации от "Спорт-экспресс".

По её словам, часто пищей мы непроизвольно пытаемся справиться со стрессом, горем и неприятностями.

"Это способ, которым мозг пытается уйти от негативных эмоций, тревоги или заполнить недостающие эмоциональные потребности", — отметила эксперт.

Также причинами переедания могут быть недостаток сна, нарушение режима питания (приёмы пищи в разное время), недостаток контроля над едой и порциями (из-за использования гаджетов, просмотра телевизора и других факторов), а также замена основных приёмов пищи перекусами.

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Эмоциональное переедание | Причины и Решение