Гастроэнтерологи назвали пять самых полезных ягод, которые могут навредить

3:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ягоды содержат много необходимых организму человека витаминов и минералов и считаются очень полезными. Однако в некоторых случаях они могут и навредить. Об этом рассказали врачи-гастроэнтерологи по просьбе портала "161.RU".

Фото: https://fsin-dostavka.su/

Специалисты составили список из пяти ягод, которые смело можно назвать самыми полезными, но указали и на негативные их свойства.

Малина

Малина отличается богатым набором полезных для человека кислот — лимонной, яблочной, салициловой и многих других. Её можно использовать, чтобы сбить температуру, не получив побочных эффектов.

Но от малины стоит держаться подальше при мочекаменной болезни и заболеваниях почек, так как в ней содержится достаточно много пуринов. Нельзя пить настойки или отвары из плодов или листьев малины при гастрите и язве желудка или двенадцатиперстной кишки.

Чёрная смородина

По содержанию витамина С она опережает даже лимон, в ней его в четыре раза больше. Полезна черная смородина и для сердечно-сосудистой системы.

Однако есть у неё своя чёрная сторона. Если после употребления смородины появляется сыпь, то о ней придётся забыть навсегда. Также не стоит её есть при тромбофлебите и склонности к варикозу, поскольку она увеличивает количество тромбоцитов, повышает густоту и свёртываемость крови, что может привести к формированию тромбов.

Облепиха

Эти ягоды богаты аскорбиновой кислотой, которая укрепляет иммунитет, увеличивает свёртываемость крови, снижает проницаемость сосудов, способствует выделению желчи, снимает воспаление и улучшает пищеварение. Она полезна при нервных расстройствах.

Противопоказания у облепихи тоже есть. Опасна она может быть, например, для людей с болезнями печени, поджелудочной железы и жёлчного пузыря. Запуская слишком сильные процессы очищения, облепиха может спровоцировать движение камней, что может привести на хирургический стол.

Клюква

Ягоды клюквы обладают мочегонным эффектом, бактерицидными и антисептическими свойствами, что ценно для лечения и профилактики простудных заболеваний и болезней почек и мочевыводящих путей.

Употреблять клюкву и сок из неё не стоит людям с индивидуальной непереносимостью, гастритом с повышенной кислотностью, обострением язвенной болезни и при приёме медикаментов, понижающих свёртываемость крови, так как она усиливает их действие.

Черешня

Черешня отличается богатым содержанием витамина С. Но ещё больше его в листьях, которые можно добавлять в чай. При этом в ней в 20 раз больше бета-каротина, чем в чернике, которая считается лучшей ягодой "для глаз".

Черешней не стоит увлекаться людям, страдающим сахарным диабетом, гастритом с повышенной кислотностью, аллергией. Большая порция может взывать диарею.

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