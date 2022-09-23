Диетолог: для хорошего сна на ужин нужно есть черешню и вишню

Полноценный глубокий сон необходим для поддержания красоты, здоровья и крепкого иммунитета. Он должен не только длиться достаточное количество времени, но и быть качественным. О том, какие продукты нужно есть для хорошего сна, рассказала диетолог Антонина Саволюк.

Эксперт в беседе с телеканалом Москва 24 заявила, что волшебной диеты, с помощью которой можно было бы высыпаться за четыре-пять часов, не существует. Однако изменение рациона определенным образом поможет вставать по утрам бодрым и отдохнувшим.

Специалист посоветовала вечером включить в меню продукты, содержащие много мелатонина, без которого невозможен полноценный ночной отдых. Это вещество в готовом виде есть в черешне и вишне.

А на обед лучше выбрать продукты, богатые триптофаном. Много его содержится в мясе, особенно индейки и курицы, в яйцах, орехах, кисломолочных продуктах, бобовых, овсянке и бананах.