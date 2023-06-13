COR: британские психологи назвали неожиданную причину неудач в борьбе с лишним весом

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британские психологи, представляющие Университет Суррея, раскрыли неожиданную причину неудач в попытке сбросить лишние килограммы.

Фото: pixabay.com

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Current Obesity Reports (COR), родственники и друзья нередко создают препятствия для близких людей, которые желают похудеть. При этом отмечается, что зачастую они делают это неосознанно.

По словам ведущего автора научной работы Джейн Огден, родные пациентов нередко прибегают к саботажу, подкармливанию или сговору.

Специалист пояснила, что саботаж в данной ситуации требуется для того, чтобы не допустить перемен во внешнем виде и образе жизни худеющего человека. Как подчеркнула психолог, одной из форм саботажа является постоянное снабжение родственника, борющегося с лишним весом, едой. Под сговором, уточнила Огден, понимаются различные поощрения за нарушение режима здорового питания и графика занятий фитнесом.

Психолог также добавила, что вместе с коллегами продолжит исследовать реакцию окружающих на действия человека, мечтающего распрощаться с лишними килограммами. Она планирует в будущем создать советы по правильной поддержке худеющих.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.