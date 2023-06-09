Врач-диетолог Мария Алдонина рассказала, какие фрукты полезны для людей, которые стараются сбросить лишний вес.
По словам специалиста, людям, которые стараются сбросить лишний вес, следует обратить внимание на фрукты, содержащие углеводы. Дело в том, что их употребление оказывает положительное влияние на здоровье во время похудения. Об этом сообщает "МедикФорум".
В число таких фруктов входят абрикосы, грейпфруты и груши. Помимо углеводов, абрикосы богаты клетчаткой и витаминами групп А и С. Грейпфрут также помогает поддерживать работу иммунной и сердечно-сосудистой систем. Что касается груш, то их употребление помогает снизить риск развития сахарного диабета.
Кроме того, людям, желающим похудеть, следует включить в свой рацион питания арбузы, персики и яблоки, заключила диетолог.
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