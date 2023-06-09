Диетолог Алдонина рассказала, какие фрукты полезны для худеющих: абрикосы, грейпфруты и груши

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Мария Алдонина рассказала, какие фрукты полезны для людей, которые стараются сбросить лишний вес.

Фото: mpmo.ru

По словам специалиста, людям, которые стараются сбросить лишний вес, следует обратить внимание на фрукты, содержащие углеводы. Дело в том, что их употребление оказывает положительное влияние на здоровье во время похудения. Об этом сообщает "МедикФорум".

В число таких фруктов входят абрикосы, грейпфруты и груши. Помимо углеводов, абрикосы богаты клетчаткой и витаминами групп А и С. Грейпфрут также помогает поддерживать работу иммунной и сердечно-сосудистой систем. Что касается груш, то их употребление помогает снизить риск развития сахарного диабета.

Кроме того, людям, желающим похудеть, следует включить в свой рацион питания арбузы, персики и яблоки, заключила диетолог.

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