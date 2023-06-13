Переболевшие COVID-19 сообщили о своих суперспособностях

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно последним данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю было зарегистрировано более десяти тысяч случаев заболевания COVID-19 по всей стране. Преобладающими остаются геноварианты штамма "Омикрон". Об этом пишет 63. RU.

Фото: vn-med.ru

Кроме того, за неделю было зарегистрировано более 400 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. Интересно, что в этом списке есть и те, кто заразился COVID-19. В больницах стали всё чаще ставить диагноз "ОРВИ" без проведения тестов на коронавирус. Несколько девушек, переболевших недавно, рассказали о необычной особенности, связанной с их обонянием после заболевания.

Например, у москвички Вероники Никулиной болезнь началась как обычная простуда. Затем появились слабость, озноб, температура резко подскочила до 38,8 градусов. На следующий день у девушки начался насморк, а её обоняние немного ослабло, но запахи не исчезли так, как это бывает при коронавирусе.

"Болезнь прошла за пять дней, но потом я стала сильно чувствовать запахи. Сильно обострились запахи людей и помоек, как бы это смешно ни звучало. Это произошло как-то внезапно, как только я поправилась", — сообщил она.

Жительница Екатеринбурга Марина Козлова также поделилась подобными симптомами. Её состояние во время болезни было ужасным, а в течение четырёх дней оно нормализовалось.

"Резко стало всё нормально. Но обоняние обострилось… На днях чуть не рехнулась в кофейне от запаха мужского пота, которым пропитался диван. Свой собственный запах после сна ощущаю как газовую камеру", — поделилась девушка.

В то же время медики говорят, что они пока не замечали массовых жалоб пациентов на повышенное обоняние.

"Большая часть респираторных вирусов всё же поражает слизистую оболочку верхних дыхательных путей, что влечёт за собой ухудшение обоняния", — объяснил эксперт по лабораторной диагностике Александр Соловьёв.

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Covid-19. Признаки заболевания.