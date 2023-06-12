Нутрициолог Екатерина Кошкина рассказала, как ускорить обмен веществ

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сухая кожа, слабость и выпадение волос могут указывать на замедление метаболизма. Об этом заявила нутрициолог Екатерина Кошкина.

Фото: world-woman.su

По её словам, знания о цикле Кребса (системе последовательных химических реакций) позволят пациенту безопасно ускорить обмен веществ. Она добавила, что существуют различные методы разгона метаболизма, например, принцип Ле Шателье.

"В этом плане хорошо сработают янтарная кислота, сукцинат. Можно подойти через улучшение работы наших "топливных мастерских" — митохондрий, отлично поможет CoQ10", — уточнила специалист в беседе с изданием Sport24.

Кроме того, она обратила внимание на пользу антиоксидантов для ускорения обмена веществ. Речь идёт об универсальной альфа-липоевой кислоте, ягодах Асаи и витамине Е.

Кошкина также порекомендовала россиянам не сокращать количество ежедневных калорий до 1200 ккал во избежание проблем с гормонами.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что кофе нужно пить между приёмами пищи, поскольку только в этом случае напиток стимулирует метаболизм и улучшает работу мозга.

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