После 30 лет мужчинам необходимо пристально следить за здоровьем, однако, по словам аналитиков, даже правильное питание может не восполнять запас витаминов, необходимых организму.
По их словам, в таких случаях необходимо добавить в рацион витаминные комплексы. Так, к примеру, после 30 лет в мужском организме растёт потребность:
"Рекомендуется употреблять эти витамины и минералы с пищей. Также желательно обратить внимание на свою диету и добавлять в неё больше фруктов, овощей, зелени, рыбы и других продуктов, богатых полезными веществами", — пишет портал "Sport24".
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