"Sport24" проинформировал мужчин из России, какие витамины нужно принимать после 30 лет

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После 30 лет мужчинам необходимо пристально следить за здоровьем, однако, по словам аналитиков, даже правильное питание может не восполнять запас витаминов, необходимых организму.

Фото: pixabay.com

По их словам, в таких случаях необходимо добавить в рацион витаминные комплексы. Так, к примеру, после 30 лет в мужском организме растёт потребность:

В витамине D — он укрепляет иммунитет и регулирует уровень кальция в костях,

— он укрепляет иммунитет и регулирует уровень кальция в костях, Витамин B12 — регулирует правильную работу нервной системы,

— регулирует правильную работу нервной системы, Железо — необходимо для регуляции кислорода в крови,

— необходимо для регуляции кислорода в крови, Витамин E — мощный антиоксидант,

— мощный антиоксидант, Витамин C — влияет на работу костей и суставов, повышает иммунитет,

— влияет на работу костей и суставов, повышает иммунитет, Омега-3 жирные кислоты — понижают риск воспалений в организме, помогает работе мозга.

"Рекомендуется употреблять эти витамины и минералы с пищей. Также желательно обратить внимание на свою диету и добавлять в неё больше фруктов, овощей, зелени, рыбы и других продуктов, богатых полезными веществами", — пишет портал "Sport24".

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