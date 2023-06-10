Психиатр-нарколог Масякин предупредил об опасности употребления пива с грибами

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление пищи из лесных грибов с алкоголем может привести к серьёзному отравлению и плохо влияет на сердце и печень, заявил психиатр-нарколог Антон Масякин.

Фото: pixabay. com

В грибах содержатся органические кислоты, которые при определенных условиях могут оказывать токсическое действие на сердечную мышцу или печень, пояснил он.

"Особую опасность представляют лесные виды — сморчки и свинушки", — подчеркнул специалист в интервью агентству РИА Новости.

Он заверил, что сочетание сморчков и пива наверняка вызовет у любителя пенного напитка тошноту и рвоту.

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