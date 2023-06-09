Нутрициолог Ольга Деккер посоветовала каждый день съедать не менее 500 граммов овощей и фруктов

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Ольга Деккер рассказала о пользе овощей и фруктов для организма.

Фото: ya.ru

По словам специалиста, нужно включать в свой ежедневный рацион не менее 400-500 граммов фруктов и овощей.

Растительная пища является источником множества витаминов и антиоксидантов. Содержащиеся в овощах и фруктах полезные вещества поддерживают здоровье организма и предотвращают некоторые заболевания.

"Желательно вносить в меню плоды разной окраски, так как они отличаются по набору питательных веществ. Есть их лучше в сыром виде", — цитирует Деккер издание "Лента.ру".

Включение в рацион достаточного количества фруктов и овощей снижает риск развития болезней сердца, некоторых видов онкологии, сахарного диабета и ожирения.

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