Sport24.ru посоветовал гражданам РФ убрать эти два продукта для избавления от лишних килограммов

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В летний период особенно хочется лёгкости в теле, но что делать, если гречка, капуста и куриная грудка не помогают сбросить лишние килограммы? Необходимо исключить из своего рациона всего два продукта, и похудение станет комфортным, без срывов и депрессии. Всего за месяц жизни без них можно сбросить от трёх до семи килограммов.

Фото: pixabay. com

Рафинированный сахар

Если представить, сколько в день человек съедает сахара, то становится понятно, откуда появляется жир. Ведь он содержится буквально во всём: в хлебе, колбасе, газированных напитках, соусах и соках. При попадании в организм сахара происходит скачок инсулина, что и приводит к отложению злосчастного жира.

Пшеничная мука

Этот продукт приводит не только к ожирению, но и к другим проблемам по здоровью, таким как повышение артериального давления и аллергии. Макароны, хлеб и выпечку, приготовленные из пшеничной муки, лучше исключить из своего рациона питания. Её можно заменить альтернативными видами, например, рисовой, гречневой или цельнозерновой мукой.

Портал Sport24.ru рекомендует перейти от сладостей к фруктам и сезонным ягодам.

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