Диетолог Пономарёва проинформировала граждан РФ о том, избавиться от жира на животе

Врач-диетолог Василиса Понамарёва рассказала о распространённой проблеме среди граждан РФ — избыточном весе. Согласно её информации, 25,9% взрослых людей страдают от ожирения, а 37,9% имеют лишние килограммы. Она подчеркнула, что перед тем, как приступить к борьбе с жиром в области живота, важно измерить окружность талии. Оптимальное значение этого показателя должно быть менее половины роста человека.

Фото: pixabay.com

Пономарёва сообщила о важности правильного питания. Нужно медленно жевать пищу, наслаждаться её вкусом, не есть перед телевизором. В беседе с "МедикФорумом" специалист сообщила о необходимости потребления растительной пищи. Также важно выбирать орехи в качестве перекусов. Следует ограничить потребление алкоголя и отказаться от экстремальных диет, так как они не приносят желаемых результатов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как убрать жир на животе? Почему откладывается жир?