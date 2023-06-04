Гастроэнтеролог Вялов объяснил, от каких продуктов нужно отказаться летом

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, какие продукты лучше исключить из рациона в летний период.

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Врач предостерёг от употребления скоропортящихся продуктов, в которых на жаре молниеносно размножаются бактерии, выделяющие токсины, являющиеся причиной тошноты, диареи и рвоты.

Гастроэнтеролог предупредил, что перенесённая интоксикация может стать причиной проблем с кишечником, которые будут беспокоить человека в течении нескольких недель, месяцев или даже лет. Именно поэтому летом лучше не употреблять скоропортящиеся продукты, в условиях хранения которых вы не уверены. Прежде всего это касается молочных, мясных и рыбных продуктов, отметил Вялов.

В летний период основу рациона должны составлять овощи, фрукты, а в качестве перекуса подойдут сухие и твёрдые закуски, например, печенье или сушки.

Эксперт добавил, что летом также важно следить за количеством потребляемой соли.

"Летом более высокая температура способствует потоотделению, поэтому в рационе должно быть достаточное количество соли. При ее недостатке жидкость станет задерживаться в организме. Однако следует соблюдать баланс, поскольку избыток соли тоже задерживает воду, — сказал Вялов в разговоре с "Известиями".

Также эксперты советуют отказаться летом от жирной, высококалорийной пищи, между едой пить больше жидкости, а есть небольшими порциями.

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