Диетолог Писарева назвала продукты, спасающие в жаркую погоду: холодный лимонад не поможет

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В летний период следует изменить рацион питания, чтобы лучше перенести жаркую погоду. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Фото: REX/Shutterstock

По её словам, в меню следует добавить овощи и фрукты, ведь они содержат много воды в своём составе, которая нужна организму для восполнения сил.

"И, конечно, важно увеличить водно-питьевой баланс, потому что летом вода расходуется организмом в большом объёме. Нужно употреблять продукты, содержащие кальций и магний. Это, например, орехи, клубника, брокколи, кисломолочная продукция. Тёплый чай или какой-либо другой тёплый напиток лучше охладит организм, чем мороженое и лимонад. Охлаждение происходит лишь в тот момент, когда человек пьёт холодный напиток, а потом ему становится ещё жарче", — сказала эксперт.

Она порекомендовала сократить количество жирных продуктов, например, мяса, которое долго переваривается в организме. Вместо этого рацион можно разнообразить рыбой и морепродуктами, уточнила специалист. Как пояснила диетолог, от острых специй в летний период тоже следует отказаться.

Нутрициолог добавила, что нормальная температура пищи для употребления — это 36-37 градусов. В таком случае она хорошо переваривается и воспринимается желудочно-кишечным трактом. При этом эксперт подчеркнула: если человек нормально переносит холодную пищу, не страдает от гастрита или язвы, то ему можно включать такие блюда в меню.

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