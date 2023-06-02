Названы продукты, которые ускоряют старение организма

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Внешность и здоровый вид зависят не только от качественной косметики и генетических предпосылок, но и от того, что мы едим. Диетолог Анастасия Тимощенко утверждает, что существуют определённые продукты, которые могут ускорить процесс старения организма. Она призывает исключить их из рациона либо употреблять в небольших количествах и реже, приводит её слова издание "Известия".

Фото: архив

Согласно мнению специалиста, главным врагом молодости является сахар.

"Он негативно сказывается на состоянии кожи, зубов и способствует набору лишних килограммов", — отмечает диетолог.

Она также советует избегать колбасы.

"Колбасные изделия обычно содержат большое количество жиров, солей и красителей. Кроме того, в них могут присутствовать антибиотики и гормоны роста, которые негативно влияют на ткани организма", — цитирует Тимощенко источник.

Кроме того, алкоголь и сигареты серьёзно влияют на внешний вид.

"Если вы хотите сохранить молодость как можно дольше, следует избавиться от вредных привычек, чаще находиться на свежем воздухе и интегрировать физическую активность в свой режим дня", — советует диетолог.

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Продукты, ускоряющие старение организма – почему важно от них отказаться