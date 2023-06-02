Оксид азота является основным биологически активным веществом, который принимает участие в механизме возникновения эрекции. Об этом сообщила уролог Эми Перлман. Врач отметила, что некоторые напитки увеличивают приток крови, предотвращают повреждение клеток и положительно влияют на потенцию.
Лучший напиток для мужского здоровья — это обычная вода, поскольку именно обезвоживание может быть причиной проблем с возникновением и поддержанием эрекции.
Арбузный сок также помогает улучшить потенцию благодаря цитруллину. Аминокислота усиливает приток крови ко многим участкам тела, включая половой орган.
Одна-две чашки кофе могут пробудить не только мужской мозг, отметила Перлман.
"Просто следите за добавляемым сахаром, поскольку сахар — не лучшее дополнение к вашему рациону", — сообщила уролог в беседе с Eat This, Not That (ETNT).
В томатном соке содержится растительное соединение ликопин, который помогает дольше оставаться возбуждённым. Люди с более низким уровнем ликопина в рационе имеют повышенный риск эректильной дисфункции. Кроме того, соединение снижает риск развития рака простаты.
Смузи с высоким содержанием антиоксидантов, таких как витамины С и Е, улучшают эректильную функцию, предотвращая повреждение клеток, вырабатывающих оксид азота.
"Витамин С содержится в апельсинах и клубнике, а витамин Е — в орехах, манго и авокадо. Из этих питательных ингредиентов можно приготовить освежающий коктейль", — посоветовала Перлман.
Нитраты в свекольном соке могут улучшить кровоток и повысить эректильную функцию. Компонент имеет решающее значение для улучшения притока крови ко всем частям тела, отметила уролог.
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