ETNT: регулярное употребление шести напитков усиливает эрекцию

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оксид азота является основным биологически активным веществом, который принимает участие в механизме возникновения эрекции. Об этом сообщила уролог Эми Перлман. Врач отметила, что некоторые напитки увеличивают приток крови, предотвращают повреждение клеток и положительно влияют на потенцию.

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Лучший напиток для мужского здоровья — это обычная вода, поскольку именно обезвоживание может быть причиной проблем с возникновением и поддержанием эрекции.

Арбузный сок также помогает улучшить потенцию благодаря цитруллину. Аминокислота усиливает приток крови ко многим участкам тела, включая половой орган.

Одна-две чашки кофе могут пробудить не только мужской мозг, отметила Перлман.

"Просто следите за добавляемым сахаром, поскольку сахар — не лучшее дополнение к вашему рациону", — сообщила уролог в беседе с Eat This, Not That (ETNT).

В томатном соке содержится растительное соединение ликопин, который помогает дольше оставаться возбуждённым. Люди с более низким уровнем ликопина в рационе имеют повышенный риск эректильной дисфункции. Кроме того, соединение снижает риск развития рака простаты.

Смузи с высоким содержанием антиоксидантов, таких как витамины С и Е, улучшают эректильную функцию, предотвращая повреждение клеток, вырабатывающих оксид азота.

"Витамин С содержится в апельсинах и клубнике, а витамин Е — в орехах, манго и авокадо. Из этих питательных ингредиентов можно приготовить освежающий коктейль", — посоветовала Перлман.

Нитраты в свекольном соке могут улучшить кровоток и повысить эректильную функцию. Компонент имеет решающее значение для улучшения притока крови ко всем частям тела, отметила уролог.

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