Уролог Рена Малик раскрыла четыре способа сделать половой член длиннее

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие мужчины хотели бы, чтобы их половой орган был больше, сообщает Men's Health. Врач-уролог и сексолог Рена Малик назвала четыре способа, которые позволят увеличить размер пениса без хирургического вмешательства.

Фото: vashgorod.ru

Во-первых, необходимо состригать волосы на лобке. Особенно эта мера будет эффективна для обладателей густых и жёстких волос, так как растительность скрывает большую часть пениса.

Также доктор советует похудеть. Малик объяснила, что в результате набора веса жировые отложения появляются не только в области живота, но и на лобке, что делает половой орган визуально меньше.

Третий совет от уролога — следить за уровнем стресса в повседневной жизни.

"Когда у вас высокий уровень адреналина, например, из-за того, что вы испытываете стресс или беспокойство, все ваши мышцы, в том числе и мышцы пениса, сжимаются, вызывая сокращение его длины", — отметила Малик.

Уролог советует как можно чаще заниматься сексом для увеличения члена. Регулярные эрекции сопровождаются притоком крови к тканям пениса, что положительно сказывается на его длине. Отсутствие интимной близости, наоборот, ухудшает кровоснабжение.

"Никакие лекарства, растительные добавки или кремы не сделают половой орган больше", — заключила специалист.

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