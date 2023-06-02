"ПРАЙМ": врач Серебренникова перечислила "вредные" продукты, которые на самом деле полезны

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Екатерина Серебренникова перечислила продукты питания, которые считаются вредными, однако при разумном потреблении могут положительно сказаться на здоровье человека.

Фото: pixabay.com

По её словам, в последнее время появляется много мифов, связанных с таким напитком, как кофе. Она отметила, что кофе богат антиоксидантами, которые улучшают состояние иммунной системы и снижают риск возникновения опасных заболеваний, например, сахарного диабета или онкологии.

"При разумном потреблении напиток повышает концентрацию, благоприятно влияет на иммунную систему", — рассказала специалист в беседе с агентством "ПРАЙМ".

Как пояснила врач, кофе содержит много витаминов и минералов. Это напиток ускоряет пищеварительные и когнитивные процессы, уточнила доктор.

Кроме того, Серебренникова добавила, что ещё одним "вредным" в общественном понимании продуктом является масло, однако насыщенные кислоты оптимизируют работу внутренних органов. Она порекомендовала не отказываться от употребления сливочного масла, ведь это важный источник витамина А.

Медик также призвала включить в меню растительный и животный белок. При этом врач уточнила, что чрезмерное потребление мяса способно привести к хроническому системному воспалению.

Ещё один "вредный", по мнению некоторых людей, продукт — это творог, но небольшая порция не навредит здоровью, а обогатит организм белком и кальцием, заключила эксперт.

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