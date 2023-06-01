Исследование английских учёных, на которое ссылается портал "Кубанские новости", указывает на пользу и профилактическое действие кофе на организм. Они обнаружили, что качественный кофе, приготовленный из натуральных зёрен, способствует ускорению метаболизма и может иметь связь с более низким индексом массы тела (ИМТ) и низким содержанием жира у регулярных потребителей кофеина.
Однако это не означает, что следует начинать употреблять кофе без меры в надежде на профилактику. Рекомендуется употреблять одну-две чашки кофе в день.
Важно помнить, что в напитке не должно быть добавленного сахара, молока или сливок, чтобы извлечь максимальную пользу от кофе.
Несмотря на результаты данного исследования, всегда рекомендуется обратиться к врачу или диетологу для получения индивидуальных рекомендаций и учёта своих особенностей здоровья.
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