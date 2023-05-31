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Врач Зухра Павлова: резкое изменение веса и отёки могут быть признаками заболевания

1:17
Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова перечислила пять тревожных признаков, при обнаружении которых необходимо срочно пройти медицинское обследование.

Врач Зухра Павлова: резкое изменение веса и отёки могут быть признаками заболевания
Фото: REX/ Shutterstock

По её словам, пациенты должны внимательно следить за изменением своей внешности, ведь первый опасный симптом — это резкий набор веса или внезапное похудение за короткий срок.

"Больше, пожалуй, опасна худоба, потому что под ней могут скрываться разные заболевания, особенно онкология", — отметила доктор в Telegram-канале.

Ещё одним признаком возможных проблем со здоровьем является раздражительность, уточнила врач. Она добавила, что апатия, усталость и пессимизм нередко указывают на гормональный сбой в организме или депрессию.

Как пояснила Павлова, третий тревожный симптом — появление морщин и ухудшение качества кожи. Специалист подчеркнула: когда с этим сталкиваются молодые люди, речь может идти о нарушениях в работе эндокринной, сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем.

Павлова сообщила, что четвёртый опасный признак — отёки, не спадающие на протяжении всего дня, а пятый — жирные волосы и ломкие ногти. Она призвала не игнорировать все вышеперечисленные проблемы.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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