Врач Зухра Павлова: резкое изменение веса и отёки могут быть признаками заболевания

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова перечислила пять тревожных признаков, при обнаружении которых необходимо срочно пройти медицинское обследование.

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По её словам, пациенты должны внимательно следить за изменением своей внешности, ведь первый опасный симптом — это резкий набор веса или внезапное похудение за короткий срок.

"Больше, пожалуй, опасна худоба, потому что под ней могут скрываться разные заболевания, особенно онкология", — отметила доктор в Telegram-канале.

Ещё одним признаком возможных проблем со здоровьем является раздражительность, уточнила врач. Она добавила, что апатия, усталость и пессимизм нередко указывают на гормональный сбой в организме или депрессию.

Как пояснила Павлова, третий тревожный симптом — появление морщин и ухудшение качества кожи. Специалист подчеркнула: когда с этим сталкиваются молодые люди, речь может идти о нарушениях в работе эндокринной, сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем.

Павлова сообщила, что четвёртый опасный признак — отёки, не спадающие на протяжении всего дня, а пятый — жирные волосы и ломкие ногти. Она призвала не игнорировать все вышеперечисленные проблемы.

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