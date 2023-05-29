Эндокринолог рассказала, что есть на завтрак для успешного снижения веса

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, почему с утра не стоит есть каши, если вы намерены бороться с лишним весом.

Фото: calcionow.it

Павлова отметила, что каши помогают набирать вес, а не снижать его. Даже если каша приготовлена на воде, она не будет способствовать похудению. Каши она рекомендовала есть людям с недобором веса.

Ранее приводился список из пяти продуктов, которые помогут похудеть после 40 лет.

Врач советует употреблять в пищу на завтрак белковые продукты: творог, яйца или варёную курицу. Советы медика передаёт издание Экономика сегодня.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Диета для похудения. Что есть на завтрак, обед, ужин? Правильное питание | Александра Жицкая