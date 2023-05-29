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Эндокринолог рассказала, что есть на завтрак для успешного снижения веса

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Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, почему с утра не стоит есть каши, если вы намерены бороться с лишним весом.

Эндокринолог рассказала, что есть на завтрак для успешного снижения веса
Фото: calcionow.it

Павлова отметила, что каши помогают набирать вес, а не снижать его. Даже если каша приготовлена на воде, она не будет способствовать похудению. Каши она рекомендовала есть людям с недобором веса.

Ранее приводился список из пяти продуктов, которые помогут похудеть после 40 лет.

Врач советует употреблять в пищу на завтрак белковые продукты: творог, яйца или варёную курицу. Советы медика передаёт издание Экономика сегодня.

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Диета для похудения. Что есть на завтрак, обед, ужин? Правильное питание | Александра Жицкая
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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