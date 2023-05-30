Нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова рассказала, какой продукт следует исключить из своего рациона питания, чтобы замедлить процесс старения.
По словам специалиста, регулярное употребление сахара в больших количествах приводит к таким последствиям, как пигментация на коже, а также ускорение её старения. Более того, сахар провоцирует быстрый набор веса и другие более серьёзные заболевания. Об этом сообщает Экономика сегодня.
Также эксперт подчёркивает, что злоупотребление сахаром может привести к проблемам с иммунитетом, сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, которые, в свою очередь, являются одной из самых распространённых причин смертности в мире.
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