Терапевт Харлов назвал три симптома, которые явно сигнализируют о проблемах с печенью

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог терапевт Никита Харлов рассказал о симптомах и способах сохранения здоровья печени, а также указал на высокую распространённость скрытой неалкогольной жировой болезни, пишет "Вечерняя Москва".

Фото: igis.ru

Специалист назвал три признака, указывающие на проблемы с печенью. Это большая окружность живота, дневная сонливость и апноэ.

Данные симптомы могут быть признаками метаболического синдрома, который включает болезнь печени, пояснил доктор.

Для поддержания здоровья важного органа Харлов рекомендует быть внимательным к своему организму и выполнять своевременную диагностику, а также ограничивать употребление алкоголя, поскольку неалкогольное и алкогольное поражение печени могут совмещаться и усиливать негативное воздействие, ускоряя развитие болезней.

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