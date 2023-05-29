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Терапевт Харлов назвал три симптома, которые явно сигнализируют о проблемах с печенью

0:53
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог терапевт Никита Харлов рассказал о симптомах и способах сохранения здоровья печени, а также указал на высокую распространённость скрытой неалкогольной жировой болезни, пишет "Вечерняя Москва".

Терапевт Харлов назвал три симптома, которые явно сигнализируют о проблемах с печенью
Фото: igis.ru

Специалист назвал три признака, указывающие на проблемы с печенью. Это большая окружность живота, дневная сонливость и апноэ.

Данные симптомы могут быть признаками метаболического синдрома, который включает болезнь печени, пояснил доктор.

Для поддержания здоровья важного органа Харлов рекомендует быть внимательным к своему организму и выполнять своевременную диагностику, а также ограничивать употребление алкоголя, поскольку неалкогольное и алкогольное поражение печени могут совмещаться и усиливать негативное воздействие, ускоряя развитие болезней.

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Как очистить печень от жира? Необычный способ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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