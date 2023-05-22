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Терапевт Зубарева назвала гражданам РФ главный признак, указывающий на проблемы с печенью

1:51
Здоровье

Печень не имеет нервных окончаний, поэтому она не болит. Неприятные тянущие ощущения справа может давать капсула, в которую заключена печень, из-за растяжения и увеличения органа. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог Наталья Зубарева на своём YouTube-канале. Специалист также перечислила косвенные признаки, которые могут указывать на проблемы с печенью.

Терапевт Зубарева назвала гражданам РФ главный признак, указывающий на проблемы с печенью
Фото: igis.ru

По словам эксперта, это сухость, горечь во рту и неприятный (гнилостный или сладковатый) запах изо рта, который не перебивается ничем. Запах — самый яркий симптом, который укажет на нездоровье печени.

Следующий признак, на который жалуются пациенты, — маленькие красные пятнышки по телу, сосудистые звёздочки в большом количестве, новообразования на коже в виде папиллом, добавила доктор.

Варикозное расширение вен в сочетании с другими признаками на 90 процентов говорит о проблемах с печенью, так как на сосудистую стенку очень сильно влияет гормон эстроген, уровень которого повышается при заболеваниях печени — фиброзе, циррозе, гепатите, объяснила диетолог

Очень яркий признак — изменение цвета кожных покровов, слизистых оболочек и склеры глаз, а также гиперпигментация и изменение цвета лица. Оно становится серым, землистым.

По словам врача, люди с печёночными проблемами могут страдать от повышенного газооборазования, приступов тошноты, рвоты на ровном месте, запоров или диареи, потери аппетита и очень быстрого насыщения после еды.

При наличии каких-то из перечисленных проявлений автор видео посоветовала пройти УЗИ-исследование органов брюшной полости и сдать анализы.

 

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Как проверить состояние печени за 10 минут без похода в больницу
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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