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Гастроэнтеролог назвал популярную специю, чайная ложка которой может разрушить печень

Здоровье

Раньше основной причиной хронических заболеваний печени было злоупотребление алкоголем. Однако сейчас проблемы с данным органом часто возникают из-за неправильного питания и других факторов, на которые не всегда обращается внимание. Об этом рассказал гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов в беседе с "Вечерней Москвой".

Гастроэнтеролог назвал популярную специю, чайная ложка которой может разрушить печень
Фото: https://domstrousam.ru/3-prostyh-napitka-kotorye-pomogut-uluchshit-muzhskoe-zdorove/

По словам доктора, разрушает печень дефицит качественного белка, в частности, животного происхождения. Негативно также влияет на орган недостаток витамина В4 (холина), который отвечает за процессы метаболизма в печени. Дефицит его приводит к неалкогольной жировой болезни.

Токсичными часто являются и разнообразные растительные экстракты, которые также разрушают печень, добавил специалист. Антиоксиданты, содержащиеся в больших дозах в зелёном чае, могут вызвать желтуху. Напиток способен спровоцировать гепатит, в результате пациенту может потребоваться пересадка печени, предупредил Харлов.

Негативно влияет на печень и кассия, которая похожа на цейлонскую корицу, но обладает другими характеристиками. Одной чайной ложки молотой пряности достаточно, чтобы получить гепатит, добавил собеседник издания.

Причиной проблем с печенью могут стать и многие лекарственные препараты, в том числе антипсихотики и нейролептики, гормональные противозачаточные на основе синтетических эстрогенов, парацетамол, глюкокортикоиды и другие, так как они вызывают ожирение печени и гепатит.

Ещё одна опасность для печени — переизбыток железа и искусственная фруктоза, заключил терапевт.

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COVID-19: удар по печени
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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