Витамин D — это элемент, выполняющий важную роль в работе организма. Он укрепляет иммунную систему, принимает участие в костеобразовании и профилактике заболеваний головного мозга и нервов, а также выполняет другие задачи. Исследования показали, что витамин D может снижать скорость деления раковых клеток.
Более половины жителей РФ испытывают недостаток данного элемента.
"Добавки витамина D можно использовать для специфической компенсации дефицита, но в основном он синтезируется в коже в результате УФ-излучения", — приводит "МедикФорум" слова врача-терапевта Ирины Андреевой.
Самостоятельное производство организмом витамина замедляется из-за грязного воздуха в городах. Часто дефицит элемента протекает бессимптомно.
"Хотя и существуют специфические симптомы дефицита витамина Д, часто он протекает бессимптомно. Если вы хотите быть абсолютно уверены, вы можете проверить уровень витамина D у врача", — отметила специалист.
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