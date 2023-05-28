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Врач-терапевт Андреева: часто дефицит витамина D протекает бессимптомно

1:06
Здоровье

Витамин D — это элемент, выполняющий важную роль в работе организма. Он укрепляет иммунную систему, принимает участие в костеобразовании и профилактике заболеваний головного мозга и нервов, а также выполняет другие задачи. Исследования показали, что витамин D может снижать скорость деления раковых клеток.

Врач-терапевт Андреева: часто дефицит витамина D протекает бессимптомно
Фото: vsegda-pomnim.com

Более половины жителей РФ испытывают недостаток данного элемента.

"Добавки витамина D можно использовать для специфической компенсации дефицита, но в основном он синтезируется в коже в результате УФ-излучения", — приводит "МедикФорум" слова врача-терапевта Ирины Андреевой.

Самостоятельное производство организмом витамина замедляется из-за грязного воздуха в городах. Часто дефицит элемента протекает бессимптомно.

"Хотя и существуют специфические симптомы дефицита витамина Д, часто он протекает бессимптомно. Если вы хотите быть абсолютно уверены, вы можете проверить уровень витамина D у врача", — отметила специалист.

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Дефицит витамина Д. Чем опасен для организма дефицит витамина Д, и как его восполнить.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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