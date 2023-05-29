Диетолог назвала продукты, которые полезны для зрения

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог предложила список продуктов, которые при регулярном употреблении могут помочь сохранить зрение и снизить риски развития катаракты на протяжении долгого времени, сообщает издание "Прайм".

Фото: pixabay.com

Она рекомендует включать в ежедневный рацион овощи и фрукты, богатые антиоксидантными витаминами А, С и Омега-кислотами.

Продукты, содержащие большое количество витамина А, включают:

морковь,

абрикосы,

дыню,

манго,

болгарский перец,

шпинат,

сладкий картофель.

Специалист также отметила важность продуктов, содержащих лютеин и зеаксантин, таких как брокколи, различные виды капусты, кукуруза, яйца, нектарины, апельсины, шпинат и кабачки.

Кроме того, рекомендуется употреблять болгарский перец, орехи и растительные масла. Богаты Омега-3 жирными кислотами морская рыба и льняное масло.

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