Диетолог предложила список продуктов, которые при регулярном употреблении могут помочь сохранить зрение и снизить риски развития катаракты на протяжении долгого времени, сообщает издание "Прайм".
Она рекомендует включать в ежедневный рацион овощи и фрукты, богатые антиоксидантными витаминами А, С и Омега-кислотами.
Продукты, содержащие большое количество витамина А, включают:
Специалист также отметила важность продуктов, содержащих лютеин и зеаксантин, таких как брокколи, различные виды капусты, кукуруза, яйца, нектарины, апельсины, шпинат и кабачки.
Кроме того, рекомендуется употреблять болгарский перец, орехи и растительные масла. Богаты Омега-3 жирными кислотами морская рыба и льняное масло.
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