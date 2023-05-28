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Sport24: врачи назвали недорогие продукты, помогающие действенно очистить печень от токсинов

2:25
Здоровье

Основная функция печени — расщепление жиров и выведение токсинов из организма. Но этот орган начинает работать хуже из-за обилия тяжёлой еды и алкоголя.

Sport24: врачи назвали недорогие продукты, помогающие действенно очистить печень от токсинов
Фото: https://mangermediterraneen.com/

Однако ситуацию можно поправить и помочь своей печени эффективнее справляться с нагрузками, если включить в своё меню определённые продукты, которые помогут печени восстановиться, способствуя её очищению, пишет Sport24.

  1. Специалисты советуют каждый день есть чеснок хотя бы в минимальном количестве. Содержащиеся в нём аллицин и селен помогают печени избавиться от токсинов.
  2. Грейпфрут содержит большое количество природных антиоксидантов, которые уменьшают воспаление, ликвидируют канцерогенные вещества и хорошо справляются с интоксикацией организма.
  3. Эксперты называют зелёный чай одним из самых полезных напитков для печени. Благодаря высокому содержанию кахетинов и танинов этот напиток оказывает благотворное влияние на весь ЖКТ, помогает печени расщеплять жиры и снижает уровень холестерина.
  4. Для детоксикации печени хороша свекла, в которой много флавоноидов, нитратов и антиоксидантов. Эти вещества уменьшают воспаление и даже помогают в профилактике рака.
  5. Из фруктов специалисты советуют обратить внимание на яблоки и лимоны. Яблоки отлично выводят токсины благодаря содержащемуся в них пектину. А лимоны обладают способностью расщеплять сложные белки, выводить токсины и снижать уровень холестерина.
  6. Хорошо восстанавливает печень и борется с её повреждениями авокадо, благодаря высокому содержанию антиоксидантов, минералов и витаминов.
  7. Медики рекомендуют не забывать про рыбу, самой полезной в этом плане считается скумбрия, форель, лосось, сельдь. Содержащиеся в рыбе витамины и насыщенная жирными кислотами Омега-3 делают работу печени более эффективной.
  8. И, наконец, эксперты советуют почаще добавлять в блюда оливковое масло холодного отжима, которое также положительно сказывается на состоянии печени, защищая её от свободных радикалов, насыщая организм полезными липидами и уменьшая уровень холестерина.

 

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Топ-7 продуктов для детоксикации печени
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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