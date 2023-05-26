Биолог Семиколенных рассказала, как очистить организм от ядов

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Различные чистки организма не помогают вывести шлаки и токсины. Для борьбы с ядами у человека есть важнейшие системы "самодетокса": печень и почки. У этих органов огромный запас прочности, и они замечательно справляются со своей работой. Об этом сообщила химик и биолог Елена Семиколенных.

Фото: Fotodom. ru

"А если в печени или почках что-то "сломается" и начнут накапливаться токсины, то человек не станет думать о диетах, а незамедлительно отправится в реанимацию. Травки-муравки и детокс-диеты не заставят организм работать эффективнее, а вот навредить вполне способны", — отметила она в своём Telegram-канале.

Вместо голодания стоит обратить внимание на рацион. Вывести организм из строя может несбалансированное питание, увлечение биологически активными добавками к пище и бесконтрольный приём лекарств.

"В этом случае всякие сборы, настои, клизмы только усугубят ситуацию", — указала специалист.

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