Врач-диетолог Мария Сорокина перечислила пять популярных продуктов, которые вызывают зависимость и могут привести к развитию хронических заболеваний. Об этом сообщают "Кубанские новости".
Фото: culinary-studio.ru
Макароны. Они содержат большое количество углеводов, что является одной из весомых причин для отказа от них, так как углеводы повышают уровень триптофана — кислоты, способствующей повышению уровня гормона счастья — серотонина в мозге.
Торты. По словам диетолога, эти сладости несут незначительную питательную ценность, но содержат много веществ, способствующих развитию зависимости. Принцип "рождения любви" для тортов также связан с выработкой серотонина в мозгу.
Шоколад. Он вызывает привыкание не только на эмоциональном, но и на физическом уровне. Чем больше шоколада вы употребляете, тем больше вам хочется. Однако стоит помнить, что частое потребление шоколада может привести к проблемам с сосудами и диабету.
Сыр. В нём содержатся казоморфины — вещества, вызывающие сильную неконтролируемую зависимость от продукта. Кроме того, сыр содержит жиры, соль и сахар — не самые полезные компоненты.
И последний продукт — копчёная колбаса. Любая колбаса, произведённая на мясокомбинате, содержит животные жиры, химические добавки, крахмал, соль, пальмовое масло и стабилизаторы. Люди, ежедневно потребляющие колбасу, подвержены риску ожирения, гипертонии и даже онкологии.
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