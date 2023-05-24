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Мясников рассказал, сколько раз в неделю можно есть красное мясо

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Здоровье

Известный телеведущий и медик Александр Мясников заявил о полезности красного мяса для организма, однако отметил, что следует употреблять его с умеренностью, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Он также уточнил рекомендуемую частоту потребления этого продукта.

Мясников рассказал, сколько раз в неделю можно есть красное мясо
Фото: pixabay.com

"Не стоит употреблять свинину, говядину и баранину каждый день", — подчеркнул Мясников во время выступления на телеканале "Россия 1".

Он объяснил, что частое потребление красного мяса является фактором риска развития рака кишечника.

"Рекомендуется употреблять такое мясо не более трёх раз в неделю", — подчеркнул врач.

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Вредно или нет? Ученые рассказали, можно ли есть КРАСНОЕ МЯСО
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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