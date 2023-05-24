Известный телеведущий и медик Александр Мясников заявил о полезности красного мяса для организма, однако отметил, что следует употреблять его с умеренностью, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Он также уточнил рекомендуемую частоту потребления этого продукта.
"Не стоит употреблять свинину, говядину и баранину каждый день", — подчеркнул Мясников во время выступления на телеканале "Россия 1".
Он объяснил, что частое потребление красного мяса является фактором риска развития рака кишечника.
"Рекомендуется употреблять такое мясо не более трёх раз в неделю", — подчеркнул врач.
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