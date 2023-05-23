Медики напомнили жителям Подмосковья о правилах тренировок на улице в жаркую погоду

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жителям Московской области напомнили о правилах тренировок на улице в жаркую погоду.

Фото: secretmag.ru

По словам врача-невролога Натальи Шиндряевой, при занятии спортом на улице в жаркую погоду следует одеваться в одежду светлых оттенков, а также брать с собой воду. Однако важно иметь в виду, что она должна быть не холодной, а комнатной температуры. Также следует надевать головной убор, чтобы избежать солнечного удара. Что касается типа нагрузок, то они должны быть не интенсивными. Кроме того, важно следить за пульсом. Лучше всего упражняться в утренние или вечерние часы. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

Спортивный диетолог Антон Брыкин отмечает, что в жаркую погоду лучше проводить тренировку в спортивном зале, поскольку при высокой температуре воздуха идёт большая нагрузка на организм. Если такой возможности нет, важно перед тренировкой нанести солнцезащитный крем с SPF не ниже 50. Также важно помнить о водном балансе. В жаркую погоду организму нужно в 2-3 раза больше простой воды.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Спортивная программа "Пульс". Спорт в жару