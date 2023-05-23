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Медики напомнили жителям Подмосковья о правилах тренировок на улице в жаркую погоду

1:10
Здоровье

Жителям Московской области напомнили о правилах тренировок на улице в жаркую погоду.

Медики напомнили жителям Подмосковья о правилах тренировок на улице в жаркую погоду
Фото: secretmag.ru

По словам врача-невролога Натальи Шиндряевой, при занятии спортом на улице в жаркую погоду следует одеваться в одежду светлых оттенков, а также брать с собой воду. Однако важно иметь в виду, что она должна быть не холодной, а комнатной температуры. Также следует надевать головной убор, чтобы избежать солнечного удара. Что касается типа нагрузок, то они должны быть не интенсивными. Кроме того, важно следить за пульсом. Лучше всего упражняться в утренние или вечерние часы. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

Спортивный диетолог Антон Брыкин отмечает, что в жаркую погоду лучше проводить тренировку в спортивном зале, поскольку при высокой температуре воздуха идёт большая нагрузка на организм. Если такой возможности нет, важно перед тренировкой нанести солнцезащитный крем с SPF не ниже 50. Также важно помнить о водном балансе. В жаркую погоду организму нужно в 2-3 раза больше простой воды.

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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