Врач посоветовала сменить тактику, если вес при похудении не снижается

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гинеколог-эндокринолог Татьяна Беркетова из Сеченовского университета рассказала о том, что если вес не снижается, несмотря на соблюдение диеты, это может указывать на нарушение обмена веществ.

Фото: cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing. com/pmn/E3BJ5U5R4NH4TDELUU4MF2HJDM.jpg

"Когда человек решает дополнительно сжечь калории и ужесточить диету, организм, запутавшись в таких условиях, становится ещё более осторожным в сохранении энергетических резервов. В такие моменты люди, как правило, считают, что похудение является безнадёжным делом и лишний вес будет с ними навсегда", — цитирует её издание "Аргументы и Факты".

Для достижения желаемого снижения веса также необходимо включить физическую активность в режим. Это может быть любой вид спорта, который вам нравится, и не следует пренебрегать тренировками. Можно начать с прогулки на свежем воздухе продолжительностью в полчаса.

Кроме того, важно исключить из рациона высококалорийные продукты.

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Почему вес стоит на месте, как разогнать обмен веществ?