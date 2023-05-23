Гинеколог-эндокринолог Татьяна Беркетова из Сеченовского университета рассказала о том, что если вес не снижается, несмотря на соблюдение диеты, это может указывать на нарушение обмена веществ.
"Когда человек решает дополнительно сжечь калории и ужесточить диету, организм, запутавшись в таких условиях, становится ещё более осторожным в сохранении энергетических резервов. В такие моменты люди, как правило, считают, что похудение является безнадёжным делом и лишний вес будет с ними навсегда", — цитирует её издание "Аргументы и Факты".
Для достижения желаемого снижения веса также необходимо включить физическую активность в режим. Это может быть любой вид спорта, который вам нравится, и не следует пренебрегать тренировками. Можно начать с прогулки на свежем воздухе продолжительностью в полчаса.
Кроме того, важно исключить из рациона высококалорийные продукты.
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