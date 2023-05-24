Люди, заботящиеся о своём здоровье, часто добавляют разнообразные зелёные продукты в свой рацион. В них содержится огромное количество полезных веществ, клетчатки и микроэлементов, которые необходимы для правильной работы организма.
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Некоторые растения также известны своей способностью помогать в борьбе с лишним весом, нормализации артериального давления и предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает источник "Кубанские новости". Вот несколько наиболее полезных видов зелени:
Кале. Это растение богато витаминами K, A и аскорбиновой кислотой. Рекомендуется употреблять его в свежем виде.
Микрозелень, или незрелая зелень, которая выращивается из овощных или травяных семян. Исследования показали, что маленькие всходы содержат в 40 раз больше витаминов E, K и аскорбиновой кислоты, чем проросшие растения.
Шпинат. Он является популярным ингредиентом для супов, салатов и смузи. Шпинат богат витаминами K, A, B9 и марганцем. Он особенно полезен для беременных женщин.
Зелень свеклы. Этот продукт позволяет удовлетворить суточную потребность организма в витамине A, а также богат калием и клетчаткой.
Ботва репы. В ней содержится ещё больше витаминов, чем в корнеплоде самой репы. Ботва репы содержит кальций, марганец, фолиевую кислоту, а также витамины A и K. Её употребление снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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