Эндокринолог Асадова: сухость во рту и чувство голода могут указывать на диабет

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринологи рассказали о том, как не путать сахарный диабет с обычной усталостью. Многие люди приписывают признаки недостатка инсулина менее серьёзным проблемам, что может иметь тяжёлые последствия.

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"В результате могут возникнуть осложнения, такие как диабетическая стопа и последующая ампутация, проблемы с функцией почек, сердечные проблемы, а также ухудшение зрения, вплоть до кровоизлияний в сетчатку глаз", — предупредила эндокринолог Лейла Асадова в беседе с изданием "Почему болит".

Избыточный сахар нарушает функционирование клеток и тканей организма.

Эндокринолог Светлана Землянухина подчёркивает, что в большинстве случаев диабет второго типа развивается у людей с генетической предрасположенностью. Первые признаки заболевания включают частое мочеиспускание, постоянное ощущение жажды, сухость во рту, чувство голода при нормальном питании, потерю веса, утомляемость, замедление заживления ран.

При обнаружении даже двух-трёх симптомов специалисты рекомендуют сдать биохимический анализ крови и обратиться к эндокринологу.

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Первые симптомы сахарного диабета