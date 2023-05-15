Диетолог Деккер сообщила о пользе инжира при сахарном диабете

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог и нутрициолог Ольга Деккер сообщает, что инжир полезен при диабете, однако его следует употреблять в умеренных количествах. Об этом проинформировало издание "Спорт-Экспресс".

Фото: pixabay.com

Эксперт объясняет, что инжир способствует контролю уровня глюкозы в крови.

"Инжир содержит растворимые волокна, которые способны снизить уровень сахара в крови и улучшить инсулиновую чувствительность", — сказала Деккер.

Инжир богат витаминами С, В6, рибофлавином, тиамином, фолиевой кислотой, а также минералами: магнием, железом и другими полезными веществами.

Деккер подчёркивает, что инжир способствует улучшению пищеварения и иммунитета, нормализации уровня холестерина и снижению уровня стресса. Диетолог рекомендует употреблять продукт как в свежем виде, так и в составе десертов.

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Про пользу инжира