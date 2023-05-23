Главврач Савинов подробно ответил на вопрос, который волнует всех пациентов

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пациенты регулярно задают один и тот же вопрос: почему нельзя сразу записаться к узкому специалисту? Люди не понимают, для чего сначала нужно идти к терапевту, который только после осмотра выдаёт направление к другому доктору.

Фото: kp.ru

Главный врач Центральной городской больницы Екатеринбурга Константин Савинов подробно объяснил это правило и подчеркнул, что порядок приёма пациента продиктован федеральным законом.

"Из десяти человек, которые считают, что им нужно к узкому специалисту, реально нуждаются в этой помощи два-три", — указал он в беседе с порталом e1.ru.

Большинство проблем может решить участковый терапевт, добавил Савинов. Кроме того, профильный врач не занимается жалобами пациентов. Для получения направления к узкому специалисту следует сдать анализы, подготовить выписки с предыдущими историями заболеваний, определить показания и противопоказания.

"Напрямую к узкому специалисту может записаться только пациент диспансерной группы, который состоит на учёте. То есть у него уже выявлено заболевание и поставлен диагноз", — объяснил главврач.

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