Пациенты регулярно задают один и тот же вопрос: почему нельзя сразу записаться к узкому специалисту? Люди не понимают, для чего сначала нужно идти к терапевту, который только после осмотра выдаёт направление к другому доктору.
Главный врач Центральной городской больницы Екатеринбурга Константин Савинов подробно объяснил это правило и подчеркнул, что порядок приёма пациента продиктован федеральным законом.
"Из десяти человек, которые считают, что им нужно к узкому специалисту, реально нуждаются в этой помощи два-три", — указал он в беседе с порталом e1.ru.
Большинство проблем может решить участковый терапевт, добавил Савинов. Кроме того, профильный врач не занимается жалобами пациентов. Для получения направления к узкому специалисту следует сдать анализы, подготовить выписки с предыдущими историями заболеваний, определить показания и противопоказания.
"Напрямую к узкому специалисту может записаться только пациент диспансерной группы, который состоит на учёте. То есть у него уже выявлено заболевание и поставлен диагноз", — объяснил главврач.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.