Терапевт Никитина назвала пять овощей, употребление которых снижает риск развития рака

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Светлана Никитина назвала пять овощей, которые поддерживают иммунитет и способствуют росту здоровых клеток, что эффективно помогает снизить риск рака.

Фото: upsplash. com

Брокколи содержат в себе сульфорафан. Это растительное соединение обладает выраженными противораковыми свойствами. Учёные провели несколько исследований и доказали, что сульфорафан уменьшает размер и количество клеток рака молочной железы на 75 процентов. Кроме того, употребление брокколи один раз в неделю снижает риски развития колоректального рака, отметила Никитина в беседе с "МедикФорум".

Помидоры богаты ликопином. Растительный пигмент обладает сильным антиоксидантным действием и даёт противораковый эффект. Учёные утверждают, что регулярное употребление данного овоща помогает бороться с раком простаты.

Чеснок содержит в себе аллицин. Активные соединение способно "убивать" раковые клетки, заявила Никитина. Исследования доказали, что регулярное употребление овоща снижает риски колоректального рака и замедляет рост раковых клеток.

Богатая клетчаткой и белком фасоль способствует выведению токсинов из организма, гармонизирует деятельность эндокринной системы и укрепляет костную ткань. Также данный продукт помогает бороться с развитием злокачественной опухоли толстой кишки.

Шпинат являеется источником антиоксидантов бета-каротина и лютеина. Антиоксиданты помогают блокировать свободные радикалы и канцерогены в организме. Кроме того, шпинат содержит витамин С, препятствующий развитию раковых клеток, сообщила Никитина.

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