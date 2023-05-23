Магнитные бури могут влиять даже на здоровых людей, приводя к головным болям, головокружению и сбоям сердечного ритма, рассказал врач Андрей Тяжельников.
"В такие дни резко увеличивается вероятность внезапных скачков давления, развития сердечных катастроф", — пояснил представитель Департамента здравоохранения Москвы в интервью агентству РИА Новости.
К тому же, добавил он, магнитные бури сказываются на гормональном фоне человека, так как увеличивается выработка гормонов стресса. В результате у чувствительных людей учащается пульс, они могут испытывать тревогу или депрессию, перепады настроения, начинаются проблемы со сном и артериальным давлением.
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