РИА Новости: врач Тяжельников объяснил связь магнитных бурь со скачками давления

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Магнитные бури могут влиять даже на здоровых людей, приводя к головным болям, головокружению и сбоям сердечного ритма, рассказал врач Андрей Тяжельников.

Фото: https://energyperformancelighting.com/

"В такие дни резко увеличивается вероятность внезапных скачков давления, развития сердечных катастроф", — пояснил представитель Департамента здравоохранения Москвы в интервью агентству РИА Новости.

К тому же, добавил он, магнитные бури сказываются на гормональном фоне человека, так как увеличивается выработка гормонов стресса. В результате у чувствительных людей учащается пульс, они могут испытывать тревогу или депрессию, перепады настроения, начинаются проблемы со сном и артериальным давлением.

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