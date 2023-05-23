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РИА Новости: врач Тяжельников объяснил связь магнитных бурь со скачками давления

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Здоровье

Магнитные бури могут влиять даже на здоровых людей, приводя к головным болям, головокружению и сбоям сердечного ритма, рассказал врач Андрей Тяжельников.

РИА Новости: врач Тяжельников объяснил связь магнитных бурь со скачками давления
Фото: https://energyperformancelighting.com/

"В такие дни резко увеличивается вероятность внезапных скачков давления, развития сердечных катастроф", — пояснил представитель Департамента здравоохранения Москвы в интервью агентству РИА Новости.

К тому же, добавил он, магнитные бури сказываются на гормональном фоне человека, так как увеличивается выработка гормонов стресса. В результате у чувствительных людей учащается пульс, они могут испытывать тревогу или депрессию, перепады настроения, начинаются проблемы со сном и артериальным давлением.

Ранее эндокринолог перечислила женщинам необходимые анализы, которые нужно регулярно сдавать после 40 лет.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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