Онколог Карасёв: банальный гастрит может перерасти в опасное заболевание

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Около 50 процентов взрослого населения страдает гастритом. Однако многие люди относятся к заболеванию несерьёзно и пьют таблетки, чтобы "заглушить" боли в животе, сообщил врач-онколог Иван Карасёв.

Фото: the-challenger.ru

Он отметил, что к симптомам гастрита относятся изжога, тошнота, тяжесть после приёма пищи, горечь во рту. В случае появления данные признаков следует немедленно обратиться к врачу, иначе "банальный" гастрит может перерасти в онкологическое заболевание, предупредил специалист.

"Вся проблема в воспалительном процессе. Это значит, что клетки слизистой "живут в тяжёлых условиях" и чем дольше, тем выше шанс, что в какой-то момент они начнут делиться неправильно и тогда начнётся процесс образования злокачественной опухоли", — объяснил доктор в своём Telegram-канале.

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